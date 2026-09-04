Dr. Sevgen'den piyasa analizi: Fon düzenlemesi sancıları ve jeopolitik riskler kıskacında eylül ayı

Ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, araştırma ekibinin beklentisi olan %1,85 seviyesinin adeta nokta atışıyla gerçekleştiğini belirtti. Piyasadaki genel beklentinin %1,92 civarında olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, ağustos ayında gıda enflasyonu gibi faktörler nedeniyle normal şartlarda daha düşük oranlar görülmesi gerekirken gelen bu verinin halen yüksek olduğunu vurguladı. Dr. Sevgen'e göre enflasyon üzerindeki en belirgin yukarı yönlü baskı, petrol fiyatlarındaki artışın doğrudan yurt içi akaryakıt ve ulaşım fiyatlarına yansımasından kaynaklanıyor.

88 sayfalık yeni fon düzenlemesi ve ‘taban’ sancıları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından getirilen ve taslağı aylar öncesinden hazırlanan 88 sayfalık yeni fon düzenlemesini yorumlayan Dr. Sevgen, bu regülasyonun piyasada ciddi bir pozisyon ayarlama dönemini tetiklediğini ifade etti. Bu süreçte sadece tek bir fondan yaklaşık 202 milyar TL civarında bir çıkış yaşandığını belirten Dr. Sevgen, bazı büyük fonların değerlerinde iki günde %11 ila %15 civarında sert geri çekilmeler yaşandığına dikkat çekti.

Bu düşüşlerin hisselerin temel değer kayıplarından ziyade yatırımcıların çıkış taleplerinden kaynaklandığını açıklayan Dr. Sevgen, “Yatırımcı fondan çıkmak istediğinde, fon yöneticisi likiditesi düşük olan hisseleri satmak zorunda kalıyor. Bu yoğun satış baskısı ise ilgili hisselerin taban yapmasına neden oluyor.” şeklinde belirtti. Fonların likiditeyi sağlamak ve yatırımcıyı mağdur etmemek adına borçlanmaya gittiğini ya da diğer varlıklarını sattığını belirten Dr. Sevgen, bu süreçte Takasbank ve MKK nezdinde hiçbir sistemsel sıkıntı yaşanmadığını ve sistemin başarıyla işlediğini de sözlerine ekledi.

BIST 100 ve Tüm Endeks arasındaki makas açılıyor

Borsa İstanbul'daki fiyat hareketlerini teknik boyutuyla ele alan Dr. Sevgen, BIST 100 dışındaki hisselerden oluşan Tüm Endeks genelinde çok daha keskin bir düşüş yaşandığını ve bu endeksin 30 Temmuz’daki dip seviyesine geri döndüğünü belirtti. Buna karşın, daha likit olan BIST 100 hisselerinin görece daha güçlü durduğunu ifade eden Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinin 30 Temmuz'daki 13.200 seviyesinin üzerinde, dün itibarıyla 13.800 bandında tutunmaya çalıştığını kaydetti.

Teknik seviyelerin önemine dikkat çeken Dr. Sevgen, endeksin 5, 10 ve 21 günlük üstsel hareketli ortalamalarının kesiştiği 14.250 seviyesinin üzerine çıkamadığı sürece yeni bir yükseliş trendinden bahsetmenin mümkün olmadığını vurguladı. Dr. Sevgen, endeksin 14.000 üzerinde kalıcı olamaması durumunda aşağıda 13.500 - 13.300 bandına kadar geri çekilme potansiyeli taşıdığı konusunda yatırımcıları uyardı.

MSCI ve endeks seçim kriterlerindeki değişim ihtiyacı

Dr. Sevgen, küresel endeks sağlayıcılarından MSCI'ın Türkiye endeksini takip ederken yaşadığı uyumsuzluklara da değindi. MSCI'ın portföyündeki hisselerin BIST 100 endeksindeki bazı olağan dışı hareket eden şirketler nedeniyle endeksin gerisinde kaldığını belirten Dr. Sevgen, borsa yönetiminin endeks seçim kriterlerini acilen güncellemesi gerektiğini savundu. Şu anki yapıda sadece piyasa değeri ve işlem hacmine bakılmasının yetersiz kaldığını söyleyen Dr. Sevgen, vitrin niteliğindeki BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin piyasa gerçeklerini daha doğru yansıtacak şekilde revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Eylül ayı istatistikleri ve küresel savaş kıskacı

Tarihsel veriler incelendiğinde eylül ayının ABD piyasalarında genellikle satış dönemi olduğunu, ancak Türkiye'de durumun tam tersine işaret ettiğini belirten Dr. Sevgen, Eylül ayının istatistiki olarak Türkiye’de yükselişlerin başladığı ve bu hareketin şubat ayına kadar sürdüğü bir dönem olduğunu ifade etti. Ancak bu yıl jeopolitik risklerin çok daha ağır bastığına dikkat çeken Dr. Sevgen, kuzeyde Moskova ve Kiev'i doğrudan etkileyen sert Rusya-Ukrayna savaşının, güneyde ise İran-ABD-İsrail geriliminin piyasalar üzerinde ciddi baskı yarattığını vurguladı. Dr. Sevgen, Türkiye'nin bu süreci jeopolitik olarak çok iyi yönettiğini ancak ekonomik etkilerden tamamen kaçınmanın mümkün olmadığını belirtti.