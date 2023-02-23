DTH ve rezervlerdeki gerileme sürüyor

Ali Orhan Yalçınkaya

10 Şubat haftasında 125.6 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 17 Şubat itibariyle 3.0 milyar dolar azalarak 122.6 milyar dolara geriledi.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 2.2 milyar dolar azalarak 73.4 milyar dolara, altın rezervleri 0.8 milyar dolar azalarak 49.2 milyar dolara geriledi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) de bir önceki haftaya göre 3.0 milyar dolar azalarak 21.4 milyar dolara geriledi.

17 Şubat itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 3.0 milyar dolar azalışla 66.2 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler -44.8 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0.1 milyar dolar kötüleşme göstermiş oldu.

Döviz tevdiat hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 10 Şubat haftasında 193.5 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 17 Şubat haftasında 3.0 milyar dolar azalarak 190.5 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz haftaki azalış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’ların nette 2.02 milyar dolar azaldığı görülüyor. Böylece 2023 yılının başından itibaren DTH’lardaki azalış 1.4 milyar dolar oldu.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 1.46 milyar dolar azalarak 77.7 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 1.55 milyar dolar azalarak 112.8 milyar dolara geriledi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 2.58 milyar dolar azalarak 160.8 milyar dolara, altın mevduatı 424 milyon dolar azalarak 29.7 milyar dolara geriledi.

Menkul kıymet kareketleri

10 Şubat haftasında 23.9 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 17 Şubat ile biten haftada 25.5 milyar dolara yükselirken, 2.01 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 2.0 milyar dolara, 76.7 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 76.3 milyon dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin hisse senetlerinde 9.2 milyon dolar alım gerçekleştirirken, DİBS’lerde 38.8 milyon dolar, ÖST’lerde 0.3 milyon dolarlık satış gerçekleştirdikleri görülüyor. Böylece söz konusu haftada menkul kıymetlerden toplamda 29.9 milyon dolarlık çıkış olurken, yılın başından bu yana çıkış 369.9 milyon dolara yükseldi.