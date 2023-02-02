DTH’lar ve rezervler geriledi

Ali Orhan YALÇINKAYA

Döviz Rezervleri

20 Ocak haftasında 128.7 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 27 Ocak itibariyle 1.6 milyar dolar azalarak 127.1 milyar dolara geriledi.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 2.9 milyon dolar azalarak 76.2 milyar dolar olurken, altın rezervleri 1.3 milyar dolar artarak 50.9 milyar dolar oldu.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) ise bir önceki haftaya göre 0.9 milyar dolar azalarak 25.8 milyar dolara geriledi.

27 Ocak itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 0.2 milyar dolar azalışla 71.7 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler -45.8 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0.6 milyar dolar kötüleşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 20 Ocak haftasında 197.9 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 27 Ocak haftasında 1.83 milyar dolar azalarak 196.0 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz haftaki azalış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’ların nette 2.1 milyar dolar azaldığı görülüyor. Böylece 2023 yılının başından itibaren DTH’lar 1.2 milyar dolar artış kaydetmiş oldu.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 1.2 milyar dolar azalarak 78.7 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 639 milyon dolar azalarak 117.2 milyar dolara geriledi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 1.9 milyar dolar azalarak 165.4 milyar dolara gerilerken, altın mevduatı 79 milyon dolar artarak 30.6 milyar dolara yükseldi.

Menkul Kıymet Hareketleri

20 Ocak haftasında 27.5 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 27 Ocak ile biten haftada 26.1 milyar dolara, 2.0 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 1.98 milyar dolara, 90.5 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 77.2 milyon dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin hisse senetlerinde 22.9 milyon dolar, DİBS’lerde 0.5 milyon dolar alışa karşılık, ÖST’lerde 12.8 milyon dolarlık satış gerçekleştirdikleri görülüyor. Böylece söz konusu haftada menkul kıymetlere toplamda 10.6 milyon dolarlık giriş olurken, yılın başından bu yana çıkış 596.8 milyon dolara geriledi.