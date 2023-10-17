Dünya Altın Konseyi'nden 'altın' tahmin

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) Baş Stratejisti John Reade'e göre, doların zayıflaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi olasılığının desteğiyle altın fiyatları 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkabileceğini söyledi.

Reade, Barselona'da düzenlenen LBMA Küresel Kıymetli Madenler Konferansı'ndaki yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, "Fed faiz indirimine başladığında altın iyi performans gösterecek. Dolar zayıflarsa, altın çok iyi iş yapar" dedi.

Reade, altın fiyatlarının şu anda yüksek olduğunu ve herhangi bir yükselişin değerli metali desteklemeye yardımcı olan yüksek bir tabandan geleceğini de sözlerine ekledi.