Dünya Bankası, Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımları için 400 milyon euro onayladı

Dünya Bankası, Türkiye'nin dağıtık yenilenebilir enerji pazarını büyütmek için 400 milyon Euroluk ek finansmanı onayladığını açıkladı.

Finansman, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na (TSKB) verilen ve Türk hükümeti tarafından garanti edilen iki adet 200 milyon Euroluk IBRD kredisinden oluşuyor.

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