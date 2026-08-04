Dünya devi banka: Piyasalar güçlü kâr döngüsünü hafife alıyor

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UBS, piyasaların mevcut kâr döngüsünün kalıcılığını hafife alıyor olabileceğini, bu yanlış fiyatlamanın Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik belirsizliklerden daha belirleyici olduğunu bildirdi.

Bankanın temel senaryosuna göre, boğazdan enerji akışı keskin bir sıçrama yerine kademeli olarak toparlanacak. Güçlü kâr büyümesinin de hisse senedi piyasalarını desteklemeyi sürdürmesi bekleniyor.

"Asya'daki şirket kârları yüzde 72 artabilir"

UBS, ABD'de ikinci çeyrek bilanço sezonunda beklentileri aşan şirketlerin oranı ve sürprizlerin büyüklüğünün tarihsel ortalamaların üzerinde olduğuna dikkat çekti. Banka, S&P 500 şirketlerinin yıl genelinde yüzde 20 kâr büyümesi göstereceği tahmininde yukarı yönlü risk bulunduğunu belirtti. Tüketici harcamalarındaki dayanıklılık ve döngüsel görünümdeki iyileşmenin, yükselişin mega ölçekli şirketlerin ötesine yayılmasına katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Avrupa'da şirketlerin üç yılı aşkın sürenin en güçlü sonuçlarını açıkladığını belirten UBS, Stoxx 600 şirketlerine ilişkin kâr tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini kaydetti. Banka, piyasadaki yükseliş potansiyelinden yararlanmak amacıyla çeşitlendirilmiş hisse senedi pozisyonu önerisini korudu. UBS ayrıca, Asya'daki şirket kârlarının bu yıl yüzde 72 artmasını bekliyor.