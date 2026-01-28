Dünya devi en iyi fonunun yüzde 10’unu Türk hisselerine ayırdı

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın en iyi performans gösteren fonlarından biri, Türk hisselerine yeniden yönelmeye başladı.

Bloomberg’in haberine göre, BlackRock Frontiers Investment Trust, bir yıl önce içinde hiç Türkiye pozisyonu bulunmayan portföyüne yaklaşık yüzde 10 oranında Türk hisselerini aldı.

Fon yöneticileri Samuel Vecht ve Emily Fletcher, enflasyondaki yavaşlama ve kademeli faiz indirimlerinin, yıllardır zayıf getiri sergileyen Türk hisse piyasası için bir toparlanma zemini oluşturduğunu belirtti.

Üçüncü en büyük ülke oldu

Fonun yapısındaki yabancı ülke hisselerinde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından üçüncü en büyük ülke pozisyonu haline geldi.

Enflasyonda düşüş öne çıkıyor

Fletcher, portföydeki Türkiye ağırlığının “mevcut koşullarda fırsat sunduğunu ancak gelişmelerin yakından izleneceğini” ifade ederek, “olumlu dinamikler sürdükçe bu pozisyonun korunacağını” aktardı.

Vecht, "Türkiye'de hissesi alınabilecek şirketlerin kalitesi yüksek. Şirket yönetimleri zorlu koşullarda test edildi. Fiyat/kazanç oranları açısından bakıldığında da küresel ölçekte değerlemeler çok cazip" ifadelerini kullandı.

Fletcher ayrıca Türkiye piyasalarını izleyen yatırımcılar için temel sorunun dezenflasyon sürecinin devam edip etmeyeceği olacağı yorumunda da bulundu.

Hangi hisseler var?

Fonda bulunan Türk hisseleri ve ağırlıkları şu şekilde görünüyor:

Akbank (AKBNK) %3,04

İş Bankası (ISCTR) %2,27

MLP Sağlık (MPARK) %1,51