Dünyaca ünlü banka açıkladı: İşte 2025 yılı için altın ve gümüşte yeni hedef

ABD'li yatırım bankası JPMorgan altın ve gümüş için, 2025 yılı fiyat hedeflerini revize etti. Dünyaca ünlü banka, ons altın için 2025 yılı hedef fiyatını 2800 dolara yükseltti.

Geçtiğimiz haftayı negatif tarafta tamamlayan ons altın fiyatı, içinde bulunduğumuz haftayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Sarı maden, saat 12.45 itibarıyla yüzde 0,91 düşüşle 2375 dolardan işlem gördü.

Ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 17 Temmuz tarihinde 2483 dolar seviyesine çıkarak yenilemişti.

Fed'den gelen haberler varlık fiyatları üzerinde etkili

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor. Analistler, siyasi taraftaki gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Gümüş fiyatı beklentisini açıkladı

ABD'li dev banka JPMorgan, ons gümüş fiyatı için beklentisini 36 dolar olarak ifade etti. Ons gümüş fiyatı şu dakikalarda 27,82 dolar seviyesinde hareket ediyor.