Dünyanın en büyük fonundan 'portföy' önerisi

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın araştırma bölümü BlackRock Investment Institute, portföylerdeki geleneksel varlık dağılımının değiştirilmesini, portföylerde kamu hisse ve tahvillerine ağırlık verilmesinden uzaklaşılmasını öneriyor.

Portföy yönetiminde klasik olan 60/40 oranının değiştirilmesi gerektiğini belirten BlackRock stratejistleri, "Bu eski öngörüler, varsayımlar içinde olduğumuz büyük merkez bankalarının enflasyonu aşağı getirmek için faizleri resesyona yol açacak seviyelere yükselttikleri yeni rejimi yansıtmıyor" değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg'in ABD 60/40 portföy endeksi, 2022'de yüzde 17'lik düşüşün ardından bu yıl yüzde 6,3 arttı. Ancak BlackRock stratejistleri bu durumun 1980'lerden bu yana görülen ısrarcı kazançlara bir dönüşe işaret etmediği uyarısında bulundu.

Stratejistler, enerji veya sağlık gibi sektörlerden hisselere yatırım yapılmasını, resesyona dayanacak güçlü nakit akışı ve dayanıklı tedarik zinciri olan hisselerin tercih edilmesini öneriyor.

Geleneksel portföy dağılımında, hisse senetlerine yüzde 60’lık pay verilirken, yüzde 40’lık kısım ise tahvillerden oluşur.