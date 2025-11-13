Norveç varlık fonu 21 yıllık yasağı kaldırmaya hazırlanıyor: Hangi hisseleri alacak?

Ukrayna savaşı ve Trump'ın Avrupa'yı savunma konusundaki çelişkili açıklamalarından tedirgin olan Norveç, dünyanın en büyük ulusal varlık fonu olan 2,1 trilyon dolarlık fonunun 20 yılı aşkın bir aradan sonra 2027'den itibaren büyük savunma şirketlerine yatırım yapmasına izin verebileceği öngörülüyor.

Böyle bir hamle, fonun şu anda nükleer silah bileşenleri ürettikleri için etik kurallar gereği yatırım yapamadığı, toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar olan 14 savunma şirketinde hisse almasını mümkün kılacak.

Fonun izin süreci uzun

4 Kasım'da parlamento, 2004'ten bu yana yürürlükte olan fonun etik kurallarının gözden geçirilmesi lehinde oy kullandı.

Fonun almasına izin verilebilecek şirketler şu şekilde:

Lockheed Martin, Boeing, Airbus, BAE Systems, Safran, Thales, BWX Technologies, Northrop Grumman, Fluor, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries, Jacobs Solutions, L3Harris Technologies ve L&T.

Norveç Maliye Bakanlığı, kuralları gözden geçirmek üzere bir komisyon atadı. Komisyon Ekim 2026'da önerilerde bulunacak ve Haziran 2027'de parlamentoda oylanacak.

ESG odaklı yatırımlar

ESG odaklı yatırımcılar tarafından bir zamanlar reddedilen savunma hisseleri, Rusya'nın Ukrayna ile savaşa devam etmesi ve Avrupa ülkelerinin Trump yönetiminin baskısıyla savunma harcamalarını artırmasıyla daha kabul edilebilir hale geliyor.

Yeni güvenlik ortamı ayrıca savunma hisselerini potansiyel olarak kazançlı bir yatırım haline getirdi.

ESG yatırımları, çevresel (environmental), sosyal (social) ve yönetişim (governance) kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. ESG faktörleri, kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerinin temel bileşenleri olurken, yatırımcılar uzun vadeli yatırımlarıyla değer yaratmayı da hedefler.