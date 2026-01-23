Dünyanın en büyük varlık yöneticisi uyardı: Kalıcı enflasyonu hafife alıyorlar!

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi şirketi BlackRock’ın Portföy Yöneticisi Tom Becker, piyasaların ABD ve İngiltere’de enflasyonun kalıcı olma riskini yeterince fiyatlamadığını söyledi.

Becker, her iki ülkede de devlet tahvili pozisyonlarını azalttıklarını ve uzun vadeli ABD Hazine tahvilleriyle İngiliz tahvillerinde kısa pozisyonlar eklediklerini belirtti.

Yüksek seyreden fiyat artışlarının faiz indirimlerinin önünde engel oluşturacağını düşünen Becker, "Son aylarda tahviller iyi performans gösterdi. Ancak enflasyonun %2 hedefine ulaşması konusunda görünüm kırılgan. Devlet tahvili getirileri bana göre biraz fazla düşük" dedi.

Becker, ücret artışlarının hala yüksek olduğunu ve bunun enflasyonun BoE’nin %2 hedefine yaklaşmasını zorlaştırdığını vurguladı.