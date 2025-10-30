  1. Ekonomim
Dünyanın en büyük yatırım fonundan japon hisselerine 'yeşil ışık'

Dünyanın en büyük yatırım fonu Blackrock Yatırım Enstitüsü, japon hisse piyasasının favori piyasalardan biri olmaya devam ettiğini açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Stratejist Ben Powell, karlılığı artırmaya yönelik hissedar dostu reformların japon hisselerine yönelik taktiksel ağırlığın desteklendiğini belirtti.

Enstitü, daha yüksek enflasyon ve ücretlerin şirket kar büyümesini desteklemesi nedeniyle uzun vadeli portföylerde japon hisselerine endeks üstü tahsis tutuyor.

Enflasyonun yumuşamasına rağmen hedefin üzerinde seyrettiği ve güçlü ücret görüşme kılavuzlarunun iyileşen ücret-fiyat döngüsünü güçlendirmesi beklendiği ifade edildi.

Yeni Takaichi yönetimi altında politik önceliklerde marjinal değişiklikler olabileceği, ancak japonya'nın ekonomik yaklaşımında geniş bir süreklilik ve ücret ile verimlilik kazanımlarını sürdürme odağı bekleniyor.

