Dünyanın gözü bu zirvede! Piyasalar da tepkisiz kalmayacak

Küresel piyasaların yeni haftada odak noktası ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD-Çin ticaret gerilimine çözüm olması beklenen Trump-Xi zirvesi olacak. Bunun yanı sıra Avrupa, Kanada ve Japonya merkez bankası kararları ile Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Apple gibi teknoloji devlerinin bilançoları yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü başlayacak Asya turunda ilk durağı Malezya’da ülkenin başbakanı ile bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında Japonya ve Güney Kore’ye de geçecek olan Trump, bölgesel ticaret ve güvenlik ilişkilerini masaya yatıracak.

Trump, 27 Ekim Pazartesi günü Japonya’ya resmi ziyarette bulunarak İmparator Naruhito ve Başbakan Sanae Takaichi ile görüşecek. Bu temasların, ABD ile Japonya arasındaki ekonomik ve savunma iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor. Aynı gün ABD’de Eylül ayına ait dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak. Ancak federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle bu verinin de ertelenmesi büyük olasılık.

Pekin’de Finans Sokağı Forumu’nun yıllık konferansı başlarken, Hong Kong Borsası’nda New Horizon Health işlemden çıkarılacak ve bölgenin ilk Solana spot ETF’si işlem görmeye başlayacak.

Şirketler cephesinde ise Keurig Dr Pepper, Whirlpool ve Waste Management gibi devler bilançolarını açıklayacak.

Salı günü piyasaların gözü Washington’a çevrilecek

Fed iki gün sürecek para politikası toplantısına başlayacak. Aynı gün programda ABD Ekim ayı tüketici güven endeksi var, ancak federal kapanma bu verinin de açıklanmasını etkleyebilir. Nvidia CEO’su Jensen Huang yapay zekâ temalı bir teknoloji konferansında ana konuşmacı olarak sahneye çıkacak. Günü büyük şirket bilançoları tamamlayacak: Visa, UPS, PayPal, Novartis ve HSBC sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Haftanın en kritik günüçarşamba olacak

Fed, TSİ 21.00’de faiz kararını açıklayacak. Piyasalar 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklerken, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ypiyasalar için yönü belirlemekte etkili olacak.

Aynı gün Japonya Merkez Bankası da iki günlük toplantısına başlayacak. Asya’da gözler, Japonya’nın uzun süredir uyguladığı ultra gevşek para politikasında olası değişim sinyallerine çevrildi.

Trump, Güney Kore’ye geçerek APEC toplantılarına katılacak. ABD’de haftalık ham petrol stokları verisi açıklanırken Microsoft, Alphabet, Meta, Boeing ve Starbucks bilançoları gündemde olacak.

Perşembe günü diplomatik trafik hızlanacak

Güney Kore’de Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. Avrupa Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası aynı gün faiz kararlarını açıklayacak. Federal kapanmanın sona ermaesi mümkün olur ise ABD’de üçüncü çeyrek büyüme verisi ve enflasyon bileşenleri de yayımlanacak. Gözler, Apple, Amazon, Shell ve Mastercard gibi devlerin bilançolarına çevrilecek.

Cuma günü Gyeongju’da 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi resmen başlayacak. Federal kapanma sona erdiriylebilir ise ABD’de Eylül ayı kişisel tüketim harcamaları ve PCE fiyat endeksi verileri açıklanırken, Exxon Mobil, Chevron ve Colgate-Palmolive bilançoları enerji piyasalarına yön verecek.

Hafta sonu ise ticaret cephesinde yeni bir dönem başlayacak. Trump ile Xi'in Güney Kore'de gerçekleştirecekleri zirveden bir sonuç alınamaz ise 1 Kasım Cumartesi günü ABD’nin Çin mallarına yönelik yeni gümrük tarifeleri yürürlüğe girecek. Bazı ithalat kalemlerinde vergiler yüzde 100’e kadar yükselirken, ağır ticari araçlarda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak. ABD Yüksek Mahkemesi ise yeni tarifelerin yasal dayanağına ilişkin davayı görüşecek.

Hafta boyunca Euro Bölgesi, Meksika ve Güney Kore’nin büyüme rakamları, Çin’in imalat PMI verisi ve Euro Bölgesi ile Avustralya’nın enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alacak.