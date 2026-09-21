Düşen petrol fiyatları havayolu ve kruvaziyer hisselerinde alım getirdi

Ham petrol fiyatlarının 11 günün en düşük seviyesine inmesi, ABD'de ulaştırma sektörü hisselerine alım getirdi. Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde havayolu ve kruvaziyer şirketleri pozitif ayrıştı.

Havayolu tarafında American Airlines, United Airlines ve Delta Air Lines %2'nin üzerinde değer kazanırken, Southwest Airlines %1,7 yükseldi. Kruvaziyer tarafında Carnival %2, Norwegian Cruise Line %1,7, Royal Caribbean %1,5 artış kaydetti.

Petroldeki geri çekilmede iki beklenti etkili oldu

Fiyatlamada Birleşmiş Milletler toplantısında ABD-İran hattında diplomatik ilerleme beklentisi ve Suudi Arabistan kaynaklı petrol sevkiyatlarındaki kısmi toparlanma öne çıktı. Akaryakıt, havayolu ve kruvaziyer operatörlerinin en büyük operasyonel gider kalemlerinden biri olduğu için petroldeki geri çekilme karlılık beklentilerini doğrudan iyileştiriyor. S&P'nin yolcu havayolları endeksi yıl başından bu yana %2,2 yukarıda seyrediyor.