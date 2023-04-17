EBRD ve Citi, Türkiye'de finans programı başlattı

EBRD açıklamasına göre, banka, Metso Outotec'in tedarik zinciri finans programına 25 milyon euroya kadar fon sağlayacak. Program, Türkiye-EBRD İşbirliği Fonu'ndan yararlanacak.

EBRD ve Citi'nin, Fin Metso Outotec'in Türkiye'de çoğu küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) olan tedarikçileri için başlattığı sürdürülebilir tedarik zinciri finans programının "daha yeşil" iş modellerine geçişi hızlandırması ve Metso Outotec'in tedarik zincirini karbonsuzlaştırmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Programla, çoğunluğu KOBİ olan tedarikçilerin, daha uygun maliyetli işletme sermayesi finansmanına erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner, tedarik zinciri finansmanının tedarikçilere erişilebilir likidite sağlamak ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını geliştirmek için önemli bir araç olduğunu belirterek, "Yalnızca Metso Outotec'in Türk tedarikçileri için işletme sermayesi finansmanına erişim sağlamaya değil, aynı zamanda yeşil dönüşümlerini geniş ölçekte desteklemeye de katkıda bulunan bu projede Citi ve Metso Outotec ile ortaklık yapmaktan mutluyuz." ifadesini kullandı.