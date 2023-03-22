ECB Başkanı Lagarde'dan kritik 'faiz' mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın para politikasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Lagarde, açıklamasında ECB'nin finansal istikrar tehditleri ile başa çıkmak için donanımlı olduğuna dikkat çekerken, "Biz ne faizleri daha da artırma ne de bitirme taahhüdü veriyoruz" dedi.

Başkan Lagarde, "Son dönemdeki gerilimler yeni aşağı yönlü riskler ekledi, risk öngörüleri daha belirsiz hale geldi. Para politikasının sınırlayıcı yönde güçlü şekilde çalışması önemli" olarak kaydetti.

ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çekirdek enflasyonun aşağı yönlü bir trend izlediğine dair açık kanıt görmüyoruz

Ücretlerdeki büyüme kaynaklı olarak uzun süre maliyet artışı şokları görebiliriz

Gerektiğinde harekete geçmeye ve likidite desteği sağlamaya hazırız