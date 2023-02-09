ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları kritik olacak

Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi. Dün açıklamalarda bulunan ECB yetkililerinin enflasyon vurgusu piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olurken, ECB üyesi Klaas Knot mayıs ayına kadar çekirdek enflasyonda beklenilen düzelme olmaması halinde 50 baz puanlık faiz artışının mayıs ayına da taşınabileceğini ifade etti.

Analistler, ECB'nin anketlerine göre enflasyon beklentilerinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, bölgenin bir taraftan da resesyon riskiyle uğraşmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Salı günü, hükümetlerin ECB'ye park ettiği fonlara ödenen faizin ECB tarafından 20 baz puan indirildiğini hatırlatan analistler, dün de bankaların olası kötü senaryolar için 24 bankayı likidite konusunda uyardığını dile getirdi.

Fed yetkililerinden faiz mesajları

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın enflasyonu düşürmesinin "uzun bir mücadele" olabileceğini, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams, politika faizini yüzde 5-5,25 aralığına çekmenin bu yıl için makul göründüğünü ve arz ile talep arasındaki dengesizliğin ortadan kalkması için yeterli olabileceğini dile getirdi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ücret artışlarına karşı faiz oranlarının daha da yükselmesi gerekeceğini ifade etti. Enflasyonda bazı umut verici işaretler olduğunu kaydeden Kashkari, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için faiz oranlarını muhtemelen yaklaşık yüzde 5,4 seviyesine yükseltmenin gerekeceğini aktardı.

50 baz puan artırım ihtimal arasına girdi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın martta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar 50 baz puan ihtimalini de tekrar olasılık içine kattı. Buna göre, Fed'in martta politika faizini yüzde 89 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 11 ihtimalle 50 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının bugün ve yarın da yakından takip edileceğini kaydederek, söz konusu yönlendirmeler ve gelecek hafta yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimiyle birlikte para politikasına ilişkin beklentilerin daha da belirginleşebileceğini söyledi.

Resesyon beklentisinde sınırlı azalış

Tahvil piyasalarında ise ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 110 baz puanının altına gerileyerek, resesyon endişelerinin sınırlı da olsa azaldığına işaret etti.

Ülkede bilanço dönemi de yoğun şekilde devam ederken, dün açıklanan şirket karlılıklarının çoğunlukla beklentileri karşılayamaması pay piyasalarında satış baskısını artırdı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

10.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları