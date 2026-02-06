ECB üyesi Stournaras: Euro'nun yükselişi endişe verici değil

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Yunanistan MB Başkanı Stournaras, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Döviz kurlarını ve ekonomik aktivite ile enflasyonu etkileyen tüm değişkenleri izliyoruz" dedi. Mart 2025'ten bu yana yaşanan güçlenmenin zaten ECB'nin projeksiyonlarının bir parçası olduğunu ve ortak para biriminin dolar karşısında tarihi işlem aralığında kaldığını vurguladı.

Stournaras, "Değer kazanmanın çoğu geçen yılın ilk çeyreğinde gerçekleşti. Bu nedenle hareket tarzımızı değiştirmemize yol açacak dramatik bir şey değildi" ifadelerini de kullandı.

Stournaras, enflasyon ve ekonomik büyüme görünümüne ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendirirken yetkilileri "oldukça emin" olarak tanımladı. "Hareket tarzımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünmüyoruz. Veriye bağlıyız. Bu şimdiye kadar çok iyi bir uygulama olduğunu kanıtladı" dedi.