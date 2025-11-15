Efsane yatırımcı Buffett görevden ayrılmadan hangi hisseyi aldı?

Dünyaca ünlü yatırımcı, dünyanın en zengin insanlarından Warren Buffett, yıl sonunda emekli olmaya hazırlandığını açıklamıştı. Buffett, görevden ayrılmadan şirketi Berkshire Hathaway’in portföyünde de değişiklikler yaşandı.

Şirketin uzun süredir en büyük pozisyonu konumunda olan Apple’da hisse azaltmaya devam ettiği görülürken, teknoloji devlerinin en büyüğü konumundaki Alphabet’te ise 4,3 milyar dolarlık yeni hisse satın aldı.

Yeni alım sonrasında Alphabet, Berkshire’ın en büyük on yatırımından biri olurken, uzmanlar, Buffett yönetiminde gerçekleşen bu hamlenin, ünlü yatırımcının “veda öncesi son büyük pozisyon değişikliği” olabileceğine işaret etti.

Buffett’ın geleneksel çizgisinin dışında

Alphabet’e yapılan dev yatırım, genellikle yüksek büyüme odaklı şirketlere mesafeli duran Buffett için alışılmışın dışında bir adım olarak değerlendirildi. Berkshire’ın portföyü uzun süredir teknoloji ağırlıklı değil; Apple ve yeni Alphabet pozisyonu bu açıdan dikkat çekiyor.

Apple’dan 11 milyar dolarlık çıkış

Şirket, üçüncü çeyrekte 42 milyon Apple hissesi satarak yaklaşık 11 milyar dolar gelir elde etti. Bu satışla Berkshire’ın Apple pozisyonu 61 milyar dolara gerilese de, Apple hala portföydeki en büyük yatırım olma özelliğini koruyor.

Buffett, 2016’da başladığı Apple yatırımında 2023–2024 dönemine kadar hisselerin büyük bölümünü satarak önemli kazanç elde etmişti.

Teknoloji dışı devlerin hisseleri

Alphabet hamlesine rağmen Berkshire’ın ana yatırım çizgisi değişmiş değil. Portföyde hala American Express, Bank of America ve Coca-Cola gibi daha geleneksel şirketler ilk sıralarda yer alıyor.

Berkshire, üçüncü çeyrek boyunca toplamda 6 milyar dolardan fazla hisse senedi sattı ve son üç yıldaki toplam satış miktarı 184 milyar dolara ulaştı.

Performans farkı

2025 yılı performanslarına bakıldığında Apple hisseleri yaklaşık yüzde 12 yükselirken, Alphabet yüzde 45 değer kazandı ve yılın en iyi performans gösteren teknoloji hissesi oldu. Bu tablo, Berkshire’ın Alphabet hamlesinin zamanlamasını daha da kritik hale getiriyor.