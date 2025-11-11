Efsane yatırımcı emekli oluyor: Warren Buffett ‘sessizliğe çekiliyor’

Warren Buffett, 1965’ten bu yana Berkshire Hathaway CEO’su olarak hissedarlara gönderdiği yıllık mesajında, bu yılın sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Buffett, şirketin yıllık raporunun başındaki mesajı artık yazmayacak olsa da yıllık Şükran Günü mesajlarını iletmeye ve hayırseverlik faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

CNBC ve CNN haberlerine göre, sahip olduğu 149 milyar dolarlık Berkshire hisselerini bağışlayacağını açıklayan Buffett, yerine geçecek olan Greg Abel hakkında da övgü dolu şu sözleri söyledi:

“İlk kez Berkshire’ın bir sonraki CEO’su olmasını düşündüğümde ona duyduğum yüksek beklentileri fazlasıyla karşıladı.”

Sağlık durumu ve bağış planı

Buffett, sağlığı hakkında, “Şaşırtıcı bir şekilde genel olarak iyi hissediyorum. Yavaş hareket ediyor ve okumakta giderek zorlanıyorum, ama haftanın beş günü ofiste harika insanlarla çalışıyorum” dedi.

90’lı yaşlarında olan Buffett, hisselerini 1,35 milyar dolarlık “B hisselerine” çevirdi ve aile vakıflarına teslim ederek, “Hayatım boyunca bu üç vakfa bağış yapma hızımı artırmam gerekiyor” dedi.

Berkshire Hathaway’in geleceği

60 yıldır liderlik ettiği şirketin CEO’luk görevini bırakmasının ardından Buffett, Berkshire Hathaway’in büyümeye devam edeceğine dair gerçekçi beklentilere sahip olduğunu belirtti. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 10’dan fazla yükselerek 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Buffett, “Toplamda, Berkshire’ın işletmeleri ortalamanın biraz üzerinde bir performans beklentisine sahip. Ancak on veya yirmi yıl içinde Berkshire’dan daha iyi performans gösteren birçok şirket olacak” dedi.

Berkshire’ın simgesi Buffett

Berkshire Hathaway’in yıllık toplantıları, piyasalara yakın kişiler için önemli görülüyor. Buffett, etkinliklerde şirketleri tanıtıyor, Dairy Queen dondurması yiyor ve sınırlı sayıda etkinlik ürünlerinde yüzünü kullanıyor. Bu esnada da güvenlik ekibi, onunla konuşmak isteyen hissedarları uzak tutuyor.

Buffett, kendi adıyla anılan bir yatırım stratejisine sahip ve bu anlayış sürekli değer arayışına dayanıyor. Berkshire, çoğu zaman devasa nakit rezervlerini doğru zaman gelene kadar tutuyor. CEO’luk görevini bıraksa da Berkshire’ın kimliği Buffett ile o kadar iç içe ki sonrasında göreve gelecek olan Greg Abel’in Buffett gibi görseller kullanması pek olası görünmüyor.

Yaşam dersleri ve miras mesajı

Buffett, yaşamının ikinci yarısı hakkında “ilk yarısından daha iyi hissettiğini” belirterek, geçmiş hataları takmamak, sürekli gelişmek gibi tavsiyelerde bulundu. Buffett’ın diğer önemli hayat dersleri şu şekilde:

-Ölüm ilanınızda ne yazmasını istediğinize karar verin ve buna layık bir hayat yaşayın.

-Hayran olduğunuz kişileri dikkatle seçin ve onları örnek alın.

-Hedeflerinizi yeniden odaklayın; büyük para veya ün değil, başkalarına yardım etmek ve iyilik yapmak en değerli yol.

-İnsanlara, statüleri ne olursa olsun, kendinize davranılmasını isteyeceğiniz şekilde davranın.

Buffett’in altın değerindeki mesajı ise “Temizlikçi de başkan da bir insandır” şeklinde anılıyor.