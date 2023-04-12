EIA, petrol fiyat tahminini yükseltti

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Brent petrolü için 2023 ortalama fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA, Brent için 2023 yılı ortalama fiyat tahminini Mart ayına göre 3 dolar, yüzde 2,5 yükselterek 85 dolar/varil olarak duyurdu.

EIA Genel Müdürü Joe DeCarolis yaptığı değerlendirmede, "Nisan ayı raporunda ortaya koyduğumuz tahmin için en büyük risk beklenenden daha yavaş ekonomik büyüme. Böyle bir büyüme akaryakıta talepte artışı sınırlar" dedi.

DeCarolis, ABD'de benzin fiyatının bu yaz 3,60-3,70 dolar/galon aralığında tepe yapacağını öngördüklerini de belirtti.