Ekonomistler, Merkez'den ne bekliyor?

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası, geçen ay açıkladığı üzere politika faizini yüzde 9’la tek haneye çekerken, faiz döngüsünü sonlandırdığını da açıkladı. Son indirimle birlikte, politika faizi 26 ayın ardından, “yeterli düzey” referansı ile tek haneye düşürülmüş oldu.

Ekonomistler faiz kararını EKONOMİ gazetesine değerlendirdi. Prof. Dr. Hakan Kara: Büyük firmalara uygulanan kısıtlar, seçim öncesinde bir miktar gevşetilebilir. Doç.Dr. Atılım Murat: TCMB’nin tüm yılı öngörme şansı yok. 2023’ün tamamı için net bir para politikası açıklayamaz. Serhat Gürleyen: Genişleyici adımların bankalar açısından olumsuz, reel sektör açısından olumlu olması mümkün.

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Mevduat faizlerini TCMB faizlerine çekebilecek önlem gelebilir

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara: Faiz araç olmaktan ziyade amaç olarak kullanıyoruz. Düşüyor ama finansal koşullara katkısı ne kadar değerlendirmek çok kolay değil. Mevduat faizi artıyor finansal sistem düşük faize alışmaya çalışıyor. Uygulanan farklı regülasyonların birbiriyle çelişmemesi lazım. Merkez Bankası 2023 Para ve Kur Politikası metninde mevduat faizini kredi faizlerine koyduğu gibi bir TCMB faizinin belli oranının üzerine çıkarsa bankalar menkul kıymet tutması gerekir diye mekanizma konabilir. Ama bu durum da liralaşmayla ilgili düzenlemelerle çelişebilir. KKM getirisi düşük, TL mevduat getirisi düşük olursa mudiyi TL’de nasıl tutacaksınız. Bankalar bu durumda dolarizasyonu yüzde 50’nin altına indiremez. Yeni metinde regülasyonların, regülasyonlar arası çelişkilerin azaltılacağı mevduat faizlerinin TCMB faizlerine çekecek düzenlemelerin getirilebileceğini öngörüyorum. Seçimden önce bir miktar büyük firmalara uygulanan kısıtların gevşetilebileceğini de düşünüyorum.

İlk yarıda değişim beklemiyorum

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç, Dr. Atılım Murat: Önümüzdeki yıl 6’ncı ayda seçim olacağı için yılın ilk yarısında para ve kur politikasında değişiklik olacağını düşünmüyorum. İlk altı ayda düşük faiz, yönetilen kur politikası ve makroihtiyati tedbirlerle selektif kredi politikasının devam edecek. Kredi musluklarının açılacağını düşünmüyorum. KGF üzerinden küçük kredi paketleri çıkabilir. Kredi muslukları açılırsa 2020’de bunu tecrübe ettik yine sıkıntılar ortaya çıkacaktır. O nedenle ben selektif kredi politikasının en azından seçime kadar yılın ilk 6 ayında devam edeceğini öngörüyorum. Zaten selektif kredi ve yönetilen kur politikasında değişiklik yapılmasının enflasyonu yeniden artırma ihtimali var. Şimdi baz etkisiyle önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüş göreceğiz. Mart ayı gibi yüzde 40 enflasyon görürüz. Seçim sonrasında, Merkez Bankası gelecek yılın ikinci yarısında para ve kur politikası oluşması için enflasyonu nerede olacağını bir görmek ister. Seçime yüzde 40’larda girdik mi yılın ikinci yarısında başka bir para politikası olabilir. İlk yarı selektif kredi politikası yönetilen kur politikası devam edecek seçim sonucuna ve özellikle enflasyonun seviyesine göre yılın ikinci yarısında farklı bir para ve kur politikası uygulanabilir. Merkez Bankası’nın bile para ve kur politikasında tüm yılı öngörme şansı yok o nedenle 2023’ün tamamı için net bir para ve kur politikası açıklayamaz. İlk 6 ay için daha somut ifadeler kullanabilirler aslında çok bilinmeyenli denklem para ve kur politikası.

Daraltıcı politikanın seçici gevşetilmesini bekliyoruz

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen: Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek %9,0 seviyesine çekti ve faiz indirim döngüsünü durdurduğunu açıkladı. Açıklama sonrası döviz ve tahvil piyasalarında bir tepki görülmedi. Hisse senedi piyasası parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek (kredi faizlerini düşürecek) ilave adımların beklentisiyle yükseliyor. Para Politikası Kurulu açıklamasında çarpıcı bir mesaj yok. Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artıracak ilave adımlar aralık ayında açıklanacak 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde ilan edilecek. Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artıracak tedbirlerin seçici anlamda daha genişleyici olmasını bekliyoruz. Son dönemdeki uygulama düşük faize rağmen kredileri daraltıcı makro ihtiyati politikalardan oluşuyor. Ticari kredi faizlerindeki sert inişe rağmen krediye erişim eskisine göre daha sınırlı. Tüketici kredisi faizlerindeki düşüş sınırlı düzeyde. Toplam kredi büyümesinde hissedilir bir yavaşlama görülüyor. Seçime giderken iç talebin desteklenmesi adına mevcut daraltıcı politikanın seçici olarak gevşetilmesini bekliyoruz. Hangi mekanizmayla bu etkinin sağlanacağının ipuçlarını 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde göreceğiz. Genişleyici yöndeki adımların bankalar açısından olumsuz, reel sektör açısında olumlu olması mümkün.

Belli katsayılara dayalı uygulamalar devreye girebilir

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Faizin yüzde 9’a inmesini ve burada kalmasını bekliyorduk. Karar da sürpriz yok. Kararın arkasında büyüme desteği her zamanki gibi ön plana çıkıyor. TCMB “belirgin şekilde açılan politika- kredi faizi makasından” rahatsızlığını yine vurgulayarak ilave önlemlerden bahsediyor. Politika faizi inince mevduat ve kredi faizlerinin de inmesini bekliyor ama genelde tersi oluyor. Dolayısıyla politika faizi ile mevduat ve kredi faizleri arasındaki ilişkiyi güçlendirecek, belli katsayılara dayalı uygulamalar devreye girebilir. KGF ve uygulama esasları önümüzdeki dönemde aktarım mekanizmasının güçlenmesinde önemli bir araç olabilir. Son dönemde para tabanında artış bir miktar sınırlanmıştı. Buradaki gevşemeninin artması, kredi kullanımına dair esneklikler gelmesi ve yeni bir kapsam oluşması düşünülüyor olabilir. Faiz indiriminin ana gerekçesi büyüme olduğuna göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik politikalar da muhtemelen büyüme odaklı olacaktır. Yeni önlemlerde liralaşmayı güçlendirecek adımlar da muhtemelen artacaktır. Para politikasında ilk faiz indirim döngüsü son nasıl sonuçlar verdiyse ikinci döngü de baz etkisi dışında benzer sonuçlar verecektir.

Mevduat faizindeki ayrışmaya önlem gelebilir

Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler: TCMB geçmiş aylardaki açıklamalarına da paralel olarak, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini ve ilave tedbirlerin devreye alınacağını söylüyor. Buna göre, son dönemde TL mevduat faizlerindeki yükseliş nedeniyle politika faizi ile olan ayrışmayı gidermek üzere ek adımların (ek TL tahvil tutma zorunluluğu gibi) atıldığını görebiliriz. Ancak bu durumda, bankacılık sisteminin TL mevduat ağırlığının arttırılması yükümlülüğünü nasıl yerine getireceği konusu da bir belirsizlik unsuru olarak ortaya çıkabilir. Özetle, önümüzdeki dönemde de, faizler düşük tutulurken, TL’deki değer kaybı eğilimini de önlemek adına kredi büyümesinin sınırlandırılmaya çalışıldığı mevcut politika duruşunun devam edeceği anlaşılıyor.