Elon Musk, hisse alımıyla SpaceX’teki payını artırdı

Elon Musk, mevcut ve eski çalışanlardan 1,4 milyar dolarlık hisse satın alarak SpaceX’teki sahiplik oranını artırdı.

The Information’ın haberine göre bu adım, Musk’ın uzay ve havacılık şirketine yönelik uzun süredir devam eden bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Haberde, Musk’ın bu alımla iddialı projeleri ve teknolojik atılımlarıyla öne çıkan şirketteki etkisini ve kontrolünü güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.