Emlak Katılım karını yüzde 322 artırdı

Emlak Katılım, Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine hizmet sunarak, başta gayrimenkul sektörü ve onunla kesişen sektörler olmak üzere tüm endüstrilerde sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerini yaygınlaştırıyor.

Sektöre benzeri olmayan ürünler kazandırarak müşteri kitlesini ve ürün gamını genişletmeye hız kesmeden devam eden banka, bu ürün ve hizmetlerini dijital kanalları üzerinden ulaşılabilir hale getirerek müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlayacak çözümler de üretiyor. İlk çeyrekte 1.340 çalışan sayısına ulaşan banka, şu an itibarıyla 90 şube ile hizmet vermeye devam ediyor.

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü İlker Sırtkaya, Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinden dolayı ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu süreçte yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor ve bu zor günlerin üstesinden dayanışma ile geleceğimize inanıyorum. Emlak Katılım olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek için 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası kapsamında AFAD’a yaptığımız 1 milyar TL bağışın yanı sıra konteyner ev, karavan ve diğer birçok elzem ihtiyaç malzemesini de bölgeye en hızlı şekilde ulaştırdık.

Müşterilerimizin finansal ödemelerini öteleyip ödeme planlarında düzenlemeler yaparak ilk günden itibaren depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza, müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza gereken tüm desteği azami düzeyde sağlamaya gayret ettik. Kısa orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar konusunda desteklerimizle dayanışmanın bir parçası olmaya ve birlikteliğimizden güç alarak yaralarımızı beraber sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz

Depremden dolayı yaşanılan bu zorlu sürece rağmen Türkiye’nin gücüne güç katmak için azimle çalışmaya ve finansal çözümler üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Sırtkaya, şunları kaydetti:

"Bankamız büyüme stratejisine bağlı olarak şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünler ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. 2022 yılı ilk çeyreğinde 222,4 milyon TL olan karımız bu yıl yüzde 322 artarak 938,8 milyon TL’ye çıkarken aktif büyüklüğümüz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 139,8 artışla 116,9 milyar TL olmuştur. Öz kaynaklarımız ise yüzde 207,6 artarak 2,339 milyar TL’den, 7,197 milyar TL seviyesine yükselirken sermaye yeterlilik oranımız da yüzde 24,25’tir.

Yine geçen yılın aynı dönemine göre toplanan fonlarımız yüzde 152,9 artışla 91 milyar TL’ye ulaşırken nakdi ve gayri nakdi olmak üzere kullandırdığımız fonlar ile ülke ekonomisine sağladığımız katkı geçen yıl ilk çeyrekte 31,8 milyar TL iken bu yıl 60,5 milyar TL olmuştur. Müşterilerimizin, ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni ürünleri hayata geçirmeye devam ederek bu başarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."