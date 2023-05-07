Emlak Katılım ve Arz Portföy’den iş birliği

Emlak Katılım, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) almış olduğu portföy saklamaya ilişkin faaliyet izni akabinde belirli katılım esaslı fonlara Portföy Saklama Hizmeti verilmesi hususunda Arz Portföy ile anlaşma sağladı. Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü İlker Sırtkaya ve Arz Portföy Genel Müdürü Murat Onuk’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, iki kurumun yaptığı iş birliğinin, katılım esaslı sermaye piyasalarına katkısının önemine değinildi.

“Sektörün sağlıklı gelişimine katkı sunacağız”

Yapılan anlaşmanın ardından katılım esaslı sermaye piyasalarına katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya: “Katılım esaslı sermaye piyasalarının büyümesi ve gelişmesi için katılım bankalarına önemli sorumluluklar düşmekle birlikte, katılım finans kuruluşlarının bu alanda iş birliğine giderek birbirine destek vermesi sektörün güven zemininde büyümesi açısından oldukça önemlidir.

Katılım finans prensiplerine göre yönetilen katılım esaslı fonların portföy saklayıcısı tarafında mevzuat kapsamında denetlenmesi önemli olduğu kadar, söz konusu fonların katılım finansın ilke ve prensiplerine göre denetlenmesi de faiz hassasiyeti olan müşteriler açısından dikkate almamız gereken önemli bir husustur.

Emlak Katılım olarak bu iki hususa dikkat ederek portföy saklama faaliyetlerimizi yerine getireceğiz. Bu minvalde SPK’dan almış olduğumuz faaliyet iznimizin akabinde sektörün önemli oyuncularından Arz Portföy’ün belirli fonlarına portföy saklama hizmeti verilmesi hususunda anlaşma sağlamaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlaşma kapsamında sektörün sağlıklı gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Birlikte Büyüyeceğiz”

Türkiye’nin öncü ve lider katılım esaslı gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri arasında yer alan Arz Portföy’ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Onuk, sermaye piyasalarına önemli bir hizmetin kazandırıldığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemizde katılım esaslı sermaye piyasası ürünlerinin hacmi giderek artmaktadır. Bununla birlikte, özellikle son dönemde alternatif yatırımlar olarak nitelendirdiğimiz gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları önemli ölçüde büyüme kaydetmiştir. Ülkemizin güzide kurumlarından Emlak Katılım’ın katılım esaslı portföy saklama hizmeti sunmaya başlamış olması, bizlere Arz Portföy olarak yatırımcılarımıza uçtan uca katılım esaslı ürünler sunabilme olanağı sağlamıştır.

Başta Emlak Katılım olmak üzere sektördeki tüm aktörler ve kamu kurumları ile katılım finans sektörünün gelişimine yönelik istişarelerimizi sürekli olarak sürdürmekteyiz. İstişarelerimizin önemli bir kazanımı olarak da Emlak Katılım’ın portföy yönetimi alanına önemli bir hizmeti kazandırmış olması, sermaye piyasamızın gelişimi ve derinleşmesi açısından bizleri ayrıca memnun etmiştir.

Bu doğrultuda katılım finans sektörüne sunduğu kıymetli katkılarından ötürü Emlak Katılım’a can-ı gönülden teşekkürlerimi sunarım. Katılım finans sektörümüz paydaşların iş birlikleri ile İnşallah hep birlikte büyüyecek ve ülkemizin uluslararası ölçekte katılım finans merkezi olma hedefine eşsiz katkılar sunmaya devam edecektir.”