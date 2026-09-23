Emlak Konut GYO’dan 380 milyon adede kadar pay geri alım hamlesi

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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), yurt içi ve küresel piyasalardaki gelişmeler ile şirket hisselerinin Borsa İstanbul’daki fiyat hareketlerini dikkate alarak yeni bir pay geri alım programı başlatma kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, mevcut hisse fiyatının bağımsız değerleme raporları doğrultusunda hesaplanan net aktif değerini, arsa ve proje portföyünü ve faaliyet sonuçlarını yeterince yansıtmadığı belirtildi. Bu doğrultuda, pay sahiplerinin çıkarlarının korunması, hissede sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve piyasadaki güven ortamına katkı sağlanması amacıyla 1 milyar TL’lik fon ayrıldı.

Geri alım programının detayları

KAP’a yapılan bildirimde, program kapsamında geri alınabilecek toplam pay miktarı en fazla 380 milyon adet olarak belirlendi. Söz konusu miktarın içinde önceki geri alım programından şirket portföyünde bulunan 4 milyon 550 bin 291 adet pay da yer alıyor.

Buna göre, Borsa İstanbul’dan yeni program kapsamında satın alınabilecek azami pay sayısı 375 milyon 449 bin 709 adet olarak hesaplandı. Bu miktar, şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 9,88’ine karşılık geliyor.

Her işlem KAP’ta duyurulacak

Geri alım işlemlerinin, şirketin finansal yapısı ve yatırım kapasitesi gözetilerek ve ilgili mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yürütüleceği bildirildi. Gerçekleştirilecek her bir pay alım işleminin ise KAP üzerinden kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.