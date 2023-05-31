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Emlak Konut'un sertifika ihracı iptal edildi

Emlak Konut GYO'nun 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı iptal edildi.

Haber Merkezi
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Emlak Konut GYO'nun EKGYO.IS fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara sunulacak 200 milyon lira tutarında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı iptal edildi.

Açıklama ihraççı Halk Varlık Kiralama tarafından KAP'a yapıldı. Açıklamada, söz konusu ihraç için 18 Mayıs'ta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alındığı hatırlatılırken, iptal gerekçesi belirtilmedi.