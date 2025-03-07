En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Şubat ayında aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 7,92, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 7,76 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve Euro yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve Euro yüzde 0,12 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Tahvil, son 3 ayda en yüksek getiriyi sağladı

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Son 6 ayda külçe altın kazandırdı

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,16, Euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, Amerikan Doları yüzde 15,50, Euro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.