Endekste yön arayışı sürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, bir haftalık aradan sonra, yeniden haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Üçüncü çeyrek bilançoları gelmeye devam ederken, beklentilerin üzerinde gelen finansallarla hisselerde pozitif fiyatlamalar gerçekleşiyor. Yukarı yönlü hareketin devamında yakın direnç olarak 7750 seviyesi, aşağı yönlü harekette 7500 seviyesi izleniyor. Diğer taraftan, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar yakından takip edilmeye devam ediyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,13 değer kazanarak 7673 puandan başlarken; gün içinde 7636 - 7697 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 10.58 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 7679 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7750 ve 7850 seviyeleri direnç, 7600 puan destek konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,44 ve yüzde 0,28 puanda bulunuyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kazancıyla 7663 puandan tamamlamıştı.

Borsada eğilim henüz yukarı dönmedi

İntegral Yatırım

BIST 100 endeksi, 7400 desteğinden aldığı kuvveti sürdüyoruz. Teknik göstergeler henüz al sinyali üretmedi ve eğilim tam olarak yukarıya henüz dönmüş değil. Dolayısıyla BIST 100’de teknik olarak oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerin tepki mahiyetinde kalmasını bekleriz. Ara direnç olarak 7780 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Ancak ana direnç 8000 seviyesinde oluşmuş görünüyor. Şimdilik yukarı ve aşağı yönlü savrulmalar olabilir.