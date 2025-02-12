Enerjisa Enerji'den tüm zamanların en büyük tahvil ihracı

Enerjisa Enerji, 10 Şubat 2025 tarihinde ihraç ettiği 730 gün vadeli, Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Ak Yatırım aracılığıyla yapılan bu ihraçla Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam borçlanma aracı 35 milyar TL’ye ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 4 milyar 800 milyar TL tutar, tüm zamanların en büyük tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.

Yurt içi özel sektör borçlanma araçları piyasasında bugüne kadar reel sektör tarafından gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihracı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, “4,8 milyar TL tutarındaki 730 gün vadeli tahvil ihracımıza son derece rekabetçi fiyatlarla gösterilen yoğun ilgi hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa Enerji’ye olan güvenini destekliyor. Türkiye’nin sektöründe lider şirketi olarak, bu ilgiyi aynı zamanda yatırımcılarımızın Türkiye’nin enerji dönüşüm yolculuğuna dair yüksek farkındalık ve inancı şeklinde de yorumluyoruz. Yatırımcılarımız, finansal performansımızı karmaşık ve zorlu piyasa koşullarında dahi stratejik yatırımlarımız ile başarıya ulaştırdığımızı biliyor. Bu tahvil ihracı ile yatırımcılarımız için güvenilir ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sunarken, enerji sektörü için kritik altyapı yatırımlarına da kaynak sağlamış oluyoruz” dedi.