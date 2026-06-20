EnQuest’ten hükümetlere 172,5 milyon dolarlık nakit akışı

Küresel enerji piyasalarında şeffaflık düzenlemeleri kapsamında yayımlanan son mali raporlar, uluslararası petrol ve doğal gaz üreticilerinin kamu bütçelerine sağladığı finansman katkısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bağımsız enerji üreticisi EnQuest PLC, geride bıraktığımız faaliyet dönemi kapsamında operasyon yürüttüğü ülkelerin hükümetlerine ve ulusal petrol şirketlerine toplam 172,5 milyon dolar tutarında nakit ödeme gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirketin resmi finansal bildirimlerine dayanan bu veriler, enerji sektöründeki kamu yükümlülüklerinin ve üretim ortaklıklarının güncel boyutunu gösteriyor.

Kuzey Denizi operasyonları ingiltere hazinesini fonluyor

Londra merkezli şirketin mali portföyü incelendiğinde, bütçeden en büyük payı Kuzey Denizi'ndeki yoğun üretim faaliyetleri nedeniyle Birleşik Krallık hükümeti aldı. EnQuest, İngiliz maliyesine kurumlar vergisi ve ek enerji kâr payı yükümlülükleri kapsamında toplam 106,7 milyon dolarlık kaynak aktardı. Bu durum, bölgedeki mevcut mali düzenlemelerin ve ek vergi politikalarının bağımsız enerji üreticilerinin nakit akışları üzerindeki doğrudan etkisini tescilliyor.

Asya arenasındaki üretim ortaklıkları nakit akışını şekillendiriyor

Enerji devinin portföy çeşitlendirme stratejisinde önemli yer tutan Güneydoğu Asya coğrafyası da kamuya aktarılan fonlarda öne çıkan diğer bir kanat oldu. Şirket, Malezya’daki arama ve çıkarma lisansları çerçevesinde bu ülkenin ulusal petrol şirketi PETRONAS ile vergi dairelerine 52,4 milyon dolar ödeme yaptı. Vietnam sahalarındaki operasyonel ortaklıklar kapsamında PetroVietnam’a 13,2 milyon dolar devredilirken, Endonezya yönetimine de yeni arama bonusları aktarıldı. Dünya genelinde dağıtılan bu 172,5 milyon dolarlık toplam bütçenin 115,9 milyon dolarının doğrudan vergi kalemlerinden oluşması dikkat çekiyor.