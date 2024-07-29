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Erdemir'den yeni borçlanma

Erdemir 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvilinin yeniden ihracıyla 150 milyon dolar daha borçlandı; getiri beklentisi yüzde 8.25 oldu.

Haber Merkezi
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Erdemir'den yeni borçlanma
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Erdemir'in 2029 vadeli dolar cinsi tahvilinin yeniden ihracıyla 150 milyon dolar daha borçlanmayı planlarken, bankacılık kaynakları yeniden ihraçta ilk getiri beklentisinin yüzde 8.25'li seviyeler olarak belirlendiğini ifade etti.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre yeniden ihracın bugün fiyatlanması bekleniyor.

Erdemir, bu ayın ortasında yaptığı 23 Temmuz 2029 itfalı tahvil ihracıyla 750 milyon dolar borçlanmış, tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 8.625 olarak belirlenmişti.

Tahvilin ikincil piyasada getirisi bu sabah yüzde 7.93 seviyesinde bulunuyordu.

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