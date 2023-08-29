Ergun Özen’den Garanti hissesi satışı

Eski Garanti BBVA Genel Müdürü Ergun Özen, sahip olduğu banka hisselerini 53.903337 lira fiyattan sattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre 610.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi. Böylece Özen’in satış tutarı 32 milyon 880 bin 358 lira oldu.

Bankadan bu sabah KAP’a yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “25/08/2023 - 25/08/2023 tarihinde Garanti Bankası payları ile ilgili olarak 53,903337 - 53,903337 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 610.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 25/08/2023 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.”

Garanti BBVA hisseleri bugün saat 11.30 itibariyle 53.80 liradan işlem görüyor.

Bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Ergun Özen, Garanti'nin 16 yıla yakın genel müdürlüğünü üstlenmiş, 2015 yılında görevini devretmişti.