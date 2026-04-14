Eurizon SLJ Capital: Çin hisseleri yüzde 10 değer kazanabilir

Eurizon SLJ Capital'in CEO'su Stephen Jen ve ekonomist ile portföy yöneticisi Joana Freire'nin Pazartesi günü yayımladığı notta, gevşek düzenleyici politikaların güveni yeniden tesis ettiği ve yüzde 5 ile yüzde 10 arasında kâr büyümesinin zeminini hazırladığı vurgulandı.

Notta Çin'in emlak sektöründeki deflasyonu "oldukça iyi" yönettiği, arzın daraldığı ve talebin toparlandığı belirtildi. Hanehalkının birikimlerinin ise hisse senetleri için taze bir yakıt sağladığı ifade edildi. "Bu yıl, Çin emlak piyasasında bir dip ve ihracattan kaynaklanan kurumsal kârlılıkta belirgin bir artışla işaretlenecek" denilen notta "Çin nihayet bir köşeyi döndü" değerlendirmesine yer verildi.

Eurizon, Orta Doğu'daki savaşın sona ermesinin Çin hisselerine ek ivme kazandıracağını öngörüyor. Referans endeks CSI 300, bu yıl şimdiye kadar yüzde 1,3 değer kazandı. Pazartesi kapanışındaki 4.646,16 puandan yüzde 10'luk bir artış, CSI 300'ü 5.100 seviyesinin üzerine taşıyacak.

Jen, Eylül 2024'te hükümet teşviklerinin ardından yatırımcıların Çin hisselerinde düşük pozisyonda olduğunu savunmuş ve bu hisseleri "aşırı değersiz" olarak nitelendirmişti. O tarihten bu yana referans endeks yaklaşık yüzde 25 değer kazandı. Eurizon, hisselerin hâlâ benzer pazarlara göre iskontolu işlem gördüğünü belirterek referans endeksin fiyat-kazanç oranının 18 olduğuna dikkat çekiyor.

Şirket, BT, lityum piller, insansı robotik ve sağlık hizmetleri gibi büyük ölçekli büyüme sektörlerini tercih ederken yoğun halka arz faaliyetleri nedeniyle Hong Kong borsasındaki hisselere de olumlu bakıyor. Çin yuan tahvillerini ise küresel portföyler için öne çıkan bir çeşitlendirme aracı olarak değerlendiriyor.