Euro, 29,77 TL'nin üzerini test etti

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 26,12 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 26,18 TL'den başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 26,30 TL'ye kadar yükseldi. Dolar, saat 12.30 itibarıyla yüzde 0,50 oranında yükselişle 26,25 TL'de işlem gördü.

Euro, 30 TL'ye bir adım daha yaklaştı

Euro, cuma günü son işlemlerde 29,37 TL'de işlem görürken; yeni haftada sığ piyasada 29,77 TL'ye kadar tırmanarak 30 TL'ye bir adım daha yaklaştı. Euro, şu sıralarda ise, yüzde 0,52 artışla 29,52 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini aynı dakikalarda 34,3776 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar, dünyada güç kaybını sürdürüyor

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında frene basabileceği beklentisiyle 16 ayın en düşük seviyesindeki seyrine devam ediyor. Endeks, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında kayıpla 99,86 seviyesinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise, doların dünyada güç kaybını sürdürmesiyle, şu sıralarda 1,1241 seviyelerinde hareket ediyor. Parite, Şubat 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyelerde hareket ediyor.