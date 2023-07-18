Euro, 30 TL'nin üzerine çıktı

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasalar haftanın ikinci işlem gününe hareketli başladı. Döviz kurları rekor seviyelerini yenilerken, Euro tarihinde ilk kez 30 TL'nin üzerine çıktı. Dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın da zirvesini yukarı çekti. Gözler, perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararında olacak. Piyasa beklentisi, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceği yönünde bulunuyor.

Dolar rekorunu yeniledi

Dolar/TL, yeni güne tarihi zirvesini yenileyerek başladı. Kur, rekorunu 26,94 TL'ye taşırken; saat 10.14 itibarıyla yüzde 2,13 oranında yükselişle 26,7975 TL'de hareket ediyor.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,33 TL seviyesinde işlem görmüştü.

Euro, 30 TL'yi aştı

Euro, tarihinde ilk kez psikolojik seviye olan 30 TL'yi aştı ve zirvesini 30,3730 TL'ye çekti. Euro, saat 10.17 itibarıyla yüzde 2,46 artışla 30,3195 TL seviyesinde bulunuyor.

İngiliz sterlini ise 35 TL'yi aşarken, zirvesini 35,3018 TL'ye yükselti ve şu dakikalarda 35,2238 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın 1700 TL

Altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1700 TL'ye artırdı. Gram altın, saat 10.21 itibarıyla yüzde 2,51 oranında yükselişle 1696 TL'de alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı, aynı dakikalarda yüzde 0,41 kazançla 1963 TL'de hareket ediyor.

DolarTL'de gözler Perşembe gününde

İntegral Yatırım

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı. DolarTL'de ılımlı pozitif seyir devam ediyor. Bu hafta özelinde Perşembe günü açıklanacak olan TCMB faiz kararı takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.00

Dirençler: 26.50 \ 26.80 \ 27.00