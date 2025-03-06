  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Euro, 4 ayın zirvesinde!
Takip Et

Euro, 4 ayın zirvesinde!

Euro, dolar karşısında son dört ayın en yüksek seviyesini test etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro, 4 ayın zirvesinde!
Takip Et

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında büyük ölçüde beklenen 25 baz puanlık indirimi yapmasının ardından Euro, dolar karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı ancak gelecekteki politika gevşemesi konusunda temkinli olunduğunun sinyalini verdi.

ECB, geçmişteki faiz indirimlerinin yeni borçlanmayı firmalar ve hane halkları için daha ucuz hale getirmesi ve kredi büyümesinin hızlanmasıyla para politikasının “anlamlı bir şekilde daha az kısıtlayıcı” hale geldiğini söyledi.

Centrus Direktörü Bryan Conway, bu faiz indiriminin politika yapıcıların üzerinde kolayca anlaşabileceği son faiz indirimi olabileceğini öne sürdü. “Borçlanma maliyetleri artık Euro Bölgesi'nin durgun ekonomisi üzerinde baskı yaratmayacak seviyelere yaklaşırken, bazı yetkililer ihtiyatlı olmaya çağırıyor ve gevşeme döngüsünün aşırıya kaçmaması konusunda uyarıyor.” dedi.

Euro, karar öncesinde 1,0796 dolar iken kararın ardından 1,0845 dolara yükseldi. Şu sıralarda ise 1,08158'den işlem görüyor.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar gerilediEuro Bölgesi'nde perakende satışlar gerilediKüresel Ekonomi
Bloomberg analizi: Euro'nun yükselişine direnen bankalar haklı çıktıBloomberg analizi: Euro'nun yükselişine direnen bankalar haklı çıktıKüresel Ekonomi
Analistler tahminlerini güncelledi: Euro mu yoksa dolar mı?Analistler tahminlerini güncelledi: Euro mu yoksa dolar mı?Küresel Ekonomi
Finans
TCMB faiz kararı piyasaları dalgalandırdı
TCMB faiz kararı piyasaları dalgalandırdı
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Yurt içi faiz kararına odaklanırken, küresel piyasalarda pozitif seyir
Yurt içi faiz kararına odaklanırken, küresel piyasalarda pozitif seyir
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
6 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları
Deutsche Bank analizi: Yerli yatırımcının dolara yönelmesi risk mi?
Yerli yatırımcının dolara yönelmesi risk mi?