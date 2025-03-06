Euro, 4 ayın zirvesinde!

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında büyük ölçüde beklenen 25 baz puanlık indirimi yapmasının ardından Euro, dolar karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı ancak gelecekteki politika gevşemesi konusunda temkinli olunduğunun sinyalini verdi.

ECB, geçmişteki faiz indirimlerinin yeni borçlanmayı firmalar ve hane halkları için daha ucuz hale getirmesi ve kredi büyümesinin hızlanmasıyla para politikasının “anlamlı bir şekilde daha az kısıtlayıcı” hale geldiğini söyledi.

Centrus Direktörü Bryan Conway, bu faiz indiriminin politika yapıcıların üzerinde kolayca anlaşabileceği son faiz indirimi olabileceğini öne sürdü. “Borçlanma maliyetleri artık Euro Bölgesi'nin durgun ekonomisi üzerinde baskı yaratmayacak seviyelere yaklaşırken, bazı yetkililer ihtiyatlı olmaya çağırıyor ve gevşeme döngüsünün aşırıya kaçmaması konusunda uyarıyor.” dedi.

Euro, karar öncesinde 1,0796 dolar iken kararın ardından 1,0845 dolara yükseldi. Şu sıralarda ise 1,08158'den işlem görüyor.