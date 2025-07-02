Euro 4 yılın zirvesine çıkmıştı! ING'den yeni tahmin

ING stratejisti Francesco Pesole, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri karşılayamaması halinde Euro/dolar paritesinin psikolojik ve teknik açıdan kritik bir seviye olan 1,20 dolara doğru bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini belirtti.

Pesole, Euro'nun dolar karşısındaki değerinin ana belirleyicisinin büyük ölçüde doların kendi performansı olduğunun altını çiziyor. Yani, zayıf bir ABD istihdam raporu, dolar üzerinde baskı oluşturarak Euro'nun güçlenmesine zemin hazırlayabilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kanadında ise güçlü bir Euro'nun yaratabileceği potansiyel etkiler yakından izleniyor. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Bloomberg'e verdiği bir mülakatta, Euro'nun mevcut kur seviyesinin endişe verici olmadığını ancak paritenin 1.20 dolar eşiğini aşmasının durumu daha karmaşık hale getirebileceğini ima etti. Daha önce de ECB üyeleri Gediminas Simkus ve Martins Kazaks gibi isimler güçlü bir Euro'nun ekonomik görünüm üzerindeki risklerine dikkat çekmişlerdi.

Pesole, bu bağlamda, Euro'nun 1.20 dolar seviyesine doğru ilerlemesinin ECB politika yapıcılarından daha belirgin bir tepki gelip gelmeyeceğini görmek açısından izlenmesi gereken önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

Euro, salı günü yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesi olan 1.1829 doları görmesinin ardından, yüzde 0.3'lük bir düşüşle 1.1767 dolar civarına geriledi.