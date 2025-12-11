Euro 50 TL’yi aştı: Faiz kararına piyasa nasıl tepki verdi?
TCMB, beklentiler doğrultusundan faiz indirimi yaparken, piyasalar beklentilerin sonlanmasını nasıl fiyatladı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı son faiz kararını açıkladı. Faiz indirimi beklentiler doğrultusunda olurken, piyasaların karara tepkisi ne oldu?
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket ederken, BIST 100 endeksi, saat 14:00’te açıklanan karar öncesinde 11.240 puan seviyelerinde hareket ediyordu. Karar sonrasında 11.263 seviyesine kadar çıkan endekste ilk dakikalarda sert hareketler görülürken, 11.214 seviyesine kadar da geri çekilme görüldü. 11.235 seviyesinde endeks denge arayışını sürdürüyor.
Kurlarda seyir ne oldu?
Faiz kararından yaklaşık 1 saat önce hareketliliğin başladığı dolar/TL paritesinde karar öncesinde 42,6150 seviyeleri görülürken, kararın açıklanmasıyla 42,6145 ila 42,6170 seviyeleri arasında dalgalanma görüldü. 42,6165 seviyelerinde kurlarda dengelenme sürüyor.
Euro/TL’de de Euro/dolar paritesi etkisiyle yükseliş seyri dikkat çekerken, karar öncesinde kur 50 seviyesinin üzerine çıktı.