Euro 7 ayın en düşük seviyesine çıktı

Enerji ithalatçısı olan euro bölgesinin dış ticaret koşullarının yükselen enerji fiyatlarından olumsuz etkilenmesi beklenirken, ABD’nin net petrol ihracatçısı olması ve doların güvenli liman özelliği öne çıkıyor.

Yüksek enflasyon ihtimali ile zayıf büyüme görünümü, Avrupa Merkez Bankası’nı (ECB) zor bir konuma sokuyor. Piyasalar yıl sonuna kadar faizin 25 baz puan artırılacağını fiyatlıyord. Ancak ekonomistler, odak noktasının enerji fiyatlarının büyüme üzerindeki etkisi olduğunu vurguluyor.

Commerzbank analisti Volkmar Baur, İran’daki çatışmanın ikinci haftasının sona ermesine rağmen çözümün hâlâ görünmediğini belirtti. Baur, ABD ekonomisinin daha güçlü seyretmesi nedeniyle doların yakın vadede değer kazanabileceğini ifade etti.

Analiste göre, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırma ihtimali Fed’in beklenen faiz indirimlerini ertelemesini kolaylaştırıyor. Bu durum, doların güvenli liman özelliğini güçlendirerek küresel piyasalarda öne çıkmasına yol açabilir.