Euro biriktirenler dikkat! ING 2025 ve 2026 yılına ilişkin tahminini açıkladı

ING Bank, euro ile dolar arasındaki pariteye yönelik 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin beklentilerini açıkladı. Bankanın değerlendirmesine göre, euro/dolar paritesinin 2025 yılı sonunda 1,20 seviyesine ulaşması öngörülüyor. 2026 yılı sonunda ise paritenin 1,22 ile 1,25 aralığında olması bekleniyor.

Fed’in politikaları dolar üzerinde baskı oluşturabilir

Analistler, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini düşüreceğine dikkat çekiyor. Bu durumun yeni dolar satışlarını tetikleyebileceği belirtiliyor. Ayrıca, mevsimsel zayıflıkların yanı sıra 2026 yılında görev değişikliği ihtimali olan yeni bir Fed başkanının göreve gelmesi de dolar üzerinde baskı oluşturabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

Euro Bölgesi varlıklarına yatırımcı ilgisi sürüyor

Öte yandan, Euro Bölgesi varlıklarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiği ifade ediliyor. Sadece Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde, yabancı yatırımcıların toplamda 236 milyar euro tutarında alım yaptığı bildirildi.

Paritenin kademeli değer kazanması bekleniyor

Bu gelişmelerin tümü, euro/dolar paritesinde yükseliş beklentilerini destekliyor. Analizlere göre, paritenin önümüzdeki iki yıl boyunca kademeli olarak değer kazanması olasılığı güçleniyor.