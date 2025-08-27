Euro Bölgesi borç endişeleri Euro'yu baskılıyor

  1. Ekonomim
Euro, dolar karşısındaki son kazançlarının ardından avro bölgesi borç endişeleri nedeniyle düzeltme yaşayabilir.

Commerzbank analisti Antje Praefcke'ye göre, Fransa'daki bütçe açığına yönelik siyasi gerilimler, bölgedeki borç sorunlarının avroyu nasıl zayıflatabileceğinin bir göstergesi.

Praefcke, özellikle kırılgan avro bölgesi ülkelerinin gerekli reformları uygulamakta başarısız olması durumunda, bu durumun AB üzerinde ortak borç alma yönünde ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerinde de ek tahvil alımları ve/veya faiz indirimleri yoluyla getirileri düşürme yönünde baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Bu tür gelişmelerin, avro üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını vurgulayan Praefcke, bölge borçlarının kontrol altına alınamaması durumunda avronun zayıflayabileceği uyarısında bulunuyor. Haber sonrası euro, dolar karşısında %0.2 düşüşle 1.1616 seviyesine geriledi.

