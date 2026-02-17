Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri geriledi

Metzler analistleri Leon Ferdinand Bost ve Uwe Hohmann, "Alman devlet tahvilleri (bund) desteklenmeye devam ediyor, 10 yıllık getiriler artık son dönemdeki işlem aralığının belirgin şekilde dışında" değerlendirmesinde bulundu. Analistler, enflasyondaki yavaşlama ve buna bağlı olarak faiz indirimlerinin fiyatlanmasının "başlangıçta desteğin sürmesini sağlayacağını" belirtti.

Bugün piyasada hareket yaratabilecek unsurlar arasında Almanya ve Finlandiya tahvil ihaleleri ile Almanya ZEW ekonomik güven endeksi öne çıkıyor. 10 yıllık Alman Bund getirisi 1,9 baz puan düşerek %2,735’e geriledi; bu seviye, Pazartesi günü görülen 11 haftanın en düşük seviyesi olan %2,729’a yakın.