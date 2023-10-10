Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri yatay

UniCredit Research analistleri bugün yayınladıkları yatırımcı notunda, Euro Bölgesi devlet tahvili getirilerinin çok az değiştiğini ve ABD piyasalarının Columbus Günü tatilinden sonra yeniden faaliyete geçmesiyle risk duyarlılığı tablosunun daha net hale geleceğini ifade etti.

Analistler, "Çok kısa vadede, artan jeopolitik belirsizlik güvenli liman talebini destekliyor" değerlendirmesini yaptılar.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklarını satın almasıyla tahvil getirileri pazartesi günü düştü.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın uzun vadeli ABD Hazine getirilerindeki son yükselişin Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceği yönündeki yorumları da getirilerdeki düşüşe katkıda bulundu.

10 yıl vadeli Alman Bund getirisi 0,1 baz puan artışla yüzde 2,778'den işlem görüyor.