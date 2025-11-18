Euro Bölgesi hisselerinde oynaklık 1 ayın zirvesinde

  1. Ekonomim
Euro Bölgesinde hisse senedi oynaklığı göstergesi, 17 Ekim tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

Euro Bölgesi'nde hisse senedi oynaklığı göstergesi, ekim ortasında ABD’deki bölgesel banka satış dalgasından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Riskten kaçış eğiliminin piyasaları sarmasıyla, hisselerden altına ve Bitcoin'e kadar hemen her varlık sınıfı baskı altında kaldı.

Euro STOXX oynaklık endeksi, Wall Street’in "korku göstergesi" VIX’in Avrupa’daki karşılığı olarak biliniyor. Endeks salı günü 2,4 puan artışla 22,6 seviyesine yükseldi ve 17 Ekim’den bu yana en yüksek değerini gördü. Buna rağmen, nisan ayında ulaştığı 53,5 seviyesinin oldukça altında bulunuyor.

Piyasalardaki bu hareket, yatırımcıların yaklaşan ekonomik veriler ve küresel faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler karşısında daha temkinli pozisyonlar aldığını gösteriyor.

