"Euro Bölgesi tahvil faizleri 4. çeyrekte sınırlı yükselebilir"

AXA Investment Managers, Euro Bölgesi devlet tahvili getirilerinin dördüncü çeyrekte bir miktar artış gösterebileceğini ancak bu artışın önemli boyutlarda olmayacağını öngördü.

AXA Investment Managers, 10 yıllık Alman Bund getirisi için üç aylık vadede %2,75'lik bir tahminde bulundu. Kurumun beklentilerine göre, 10 yıllık Alman Bund getirisinin %2,50 ile %2,90 aralığında hareket edecek.

AXA IM, Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut faiz politikasını sürdürmesinin ve küresel ticaretteki olumsuz koşulların, Almanya'nın olası mali genişleme politikalarından daha etkili olacağını belirtiyor.

Dün kapanışta, 10 yıllık Alman Bund getirisi %2,707 seviyesindeydi.

