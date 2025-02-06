Euro Bölgesi tahvil getirileri geriledi

Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri, İngiltere Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz indirimi ve daha fazla gevşeme sinyali vermesinin ardından çok hafif bir şekilde gevşedi.

10 yıllık Alman Bund'unun getirisi faiz kararının ardından yüzde 2,357'ye gerilerken, gün içinde değişmedi, ancak faiz açıklamasından önce yüzde 2,364'ten düştü.

İngiltere'de devlet tahvili getirileri düşmeye devam ediyor

İngiltere Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek %4,5'e çekmesi ve dokuz üyesinden ikisinin daha büyük bir indirim çağrısında bulunmasının ardından İngiliz devlet tahvili getirileri düşüşünü sürdürdü.

2 yıllık tahvillerin getirileri, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Ekim ayındaki bütçesinden bir hafta öncesinden bu yana en düşük seviyesini gördü ve yaklaşık 7 baz puan düşüşle %4,07'ye geriledi.

Yatırımcılar, BoE'nin 2025 yılı sonuna kadar Banka Faizinde yaklaşık 68 baz puan daha indirim yapacağını fiyatlıyordu ki bu da iki çeyrek puanlık faiz indiriminden daha fazlasını temsil ediyor.