Euro Bölgesi tahvilleri yatay seyrediyor
Euro Bölgesi ve ABD tahvil getirileri yatay seyrederken, piyasaların odağında bugün yapılacak 9 milyar euroya kadar borçlanma hedefli İtalya tahvil ihaleleri bulunuyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri, yatırımcıların yeni katalizör beklediği ortamda yatay seyrediyor. ABD Hazine tahvillerinde de benzer şekilde yatay seyir dikkat çekiyor.
Piyasa bugün İtalya’nın gerçekleştireceği tahvil ihalelerini takip edecek. İtalyan Hazinesi, bugün toplam 9 milyar euroya kadar borçlanmayı hedefliyor. Sonuçların TSİ 13.00'te açıklanması bekleniyor.