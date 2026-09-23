Euro Bölgesi tahvillerinde gözler PMI verilerinde
Euro Bölgesi devlet tahvili piyasalarında çarşamba günü açıklanacak eylül ayı öncü PMI verileri yakından izlenecek. Daiwa Capital Markets analistleri, ekonomik aktivite göstergelerine yönelik risklerin hafif aşağı yönlü olduğunu değerlendirdi.
Daiwa analistleri, son dönemde büyümeyi destekleyen unsurların özellikle Almanya'daki imalat sektörü ile Güney Avrupa'daki hizmet faaliyetlerinde yoğunlaştığını, ancak bu ivmenin sürdürülmesinin zor olabileceğini belirtti.
Yaz aylarında küresel enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin şirketlerin girdi maliyetleri üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği, bunun satış fiyatlarına da yansıyabileceği ifade edildi.
Büyüme görünümünde temel eğilim olumlu
Analistler, eylül ayı öncü PMI verilerinde aşağı yönlü sürpriz riskinin bulunduğunu belirtmekle birlikte, bunun Euro Bölgesi'nde temel büyüme momentumunun iyileştiğine ilişkin daha geniş görünümü değiştirmesinin beklenmediğini kaydetti.