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Euro Bölgesi'nde CDS oranları değişmedi

Kredi temerrüt swapları (CDS) kullanarak Euro kredisini temerrüde karşı sigortalamanın maliyeti, çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesinde nispeten değişmedi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde CDS oranları değişmedi
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Scope Markets Baş Piyasa Analisti Joshua Mahony, ABD TÜFE verilerinin bir önceki okumaya göre yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Mahony, “Çarşamba günkü TÜFE enflasyon göstergesinin yükselmesi muhtemel görünse de, tüccarlar bunun büyük ölçüde baz etkilerine bağlı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak herhangi bir sonuca varma konusunda dikkatli olmalıdır” dedi.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Euro yatırım dereceli CDS'leri izleyen iTraxx Europe Main endeksi 54 baz puanda değişmedi. Euro çöp tahvil CDS'lerini takip eden iTraxx Europe Crossover endeksi ise 1bp artışla 291bps'ye yükseldi.

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